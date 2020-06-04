«Может, он забыл, как зовут моего нынешнего мужа»: Алена Бабенко отчитала Евгения Гришковца

Актриса напомнила, что сейчас она замужем за бизнесменом Эдуардом Субочем.

Алена Бабенко посетовала, что театральный режиссер Евгений Гришковец позабыл, как зовут ее нынешнего супруга.

Недавно актер рассказал, что его коллега тяжело перенесла коронавирус, которым заразилась. При этом он бросил следующую фразу: «И ее муж Виталий, которого я хорошо знаю, тоже заболел».

Между тем Алена Бабенко и ее первый супруг кинорежиссер Виталий Бабенко расстались много лет назад. С 2011 года она замужем за бизнесменом, мастером спорта по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуардом Субочем.

«Виталий у меня бывший муж. Может, Гришковец забыл, как зовут моего нынешнего мужа, такое тоже бывает». Алена Бабенко

Как отметила актриса, коронавирус она на самом деле перенесла в легкой форме. Однако, когда встал выбор, лечиться дома или в стационаре, выбрала второй вариант. Как сказала Бабенко, у нее несколько дней держалась температура, сообщает «Комсомольская правда».