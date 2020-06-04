Режиссер Ридли Скотт раскрыл секрет съемки легендарной сцены из «Чужого»

Создатель легендарного фильма «Чужой», режиссер Ридли Скотт поделился с журналистами издания Los Angeles Times информацией об одной из самых запоминающихся сцен в кинематографе. Речь идет о появлении личинки Чужого прямо из груди человека. Возможно в 2020 году весь этот эпизод смотрится наивно, но напомним, фильм вышел в 1979 году и тогда это выглядело по-настоящему страшно.

Актер стоял на коленях, так что на столе была только его голова, а все остальное тело было фальшивым. Примечательно, что члены съемочной группы буквально не знали, что будет происходить дальше. Спецэффектов просто не было, а из груди жертвы вот-вот должен появиться монстр. После выхода фильма в кинотеатрах Скотту позвонил сам Стэнли Кубрик и долго выяснял, как тому удалось сделать эту сцену одним дублем.