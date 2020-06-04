Человек-паук раздал маски прохожим на улице в России

В Сети появился ролик с Человеком-пауком, который распространяется с подачей, что это трейлер нового фильма Marvel, в котором супергерой попадет в Россию. Однако, после первых кадров становится понятно, что это не новый боевик, а социальная реклама.

На видео акробат, одетый в костюм знаменитого метателя паутины из комиксов, прыгает по московским высоткам, высматривая на улицах людей без защитных масок. Обнаруживая цели, герой тут же бросается к ним, чтобы вручить спасительную маску и напомнить о безопасности.

Ролик сделан достаточно качественно и действительно стилизован под фильмы Marvel, но в отсылки на создателей в нем нет. Отметим, что мужчина на видео носит не только красную маску Человека-паука, закрывающую все лицо, но и медицинскую маску поверх нее.