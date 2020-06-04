«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Человек-паук раздал маски прохожим на улице в России

В интернете появилась новая социальная реклама.

Человек-паук раздал маски прохожим на улице в России
Образы супергероев используют по всему миру, чтобы донести до людей информацию о здоровье. Фото: globallookpress.com

В Сети появился ролик с Человеком-пауком, который распространяется с подачей, что это трейлер нового фильма Marvel, в котором супергерой попадет в Россию. Однако, после первых кадров становится понятно, что это не новый боевик, а социальная реклама.

На видео акробат, одетый в костюм знаменитого метателя паутины из комиксов, прыгает по московским высоткам, высматривая на улицах людей без защитных масок. Обнаруживая цели, герой тут же бросается к ним, чтобы вручить спасительную маску и напомнить о безопасности.

Ролик сделан достаточно качественно и действительно стилизован под фильмы Marvel, но в отсылки на создателей в нем нет. Отметим, что мужчина на видео носит не только красную маску Человека-паука, закрывающую все лицо, но и медицинскую маску поверх нее.

«Даже супергерои носят маски!» — сообщается в финале видео.

Тэги

защитные маскиЗдоровьекиноКоронавируссоциальная рекламасупергеройЧеловек-паук
Loading...