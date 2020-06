Детский телеканал в США прервал эфир и 9 минут показывал надпись «Я не могу дышать»

Поддержка протестующих в США достигает невиданных оборотов. Детский канал Nickelodeon тоже решил проявить гражданскую позицию, чем, возможно, шокировал своих юных зрителей.

Почти девять минут на черном экране была лишь надпись «Я не могу дышать» на английском языке и слышно было сдавленное дыхание неизвестного человека. Судя по отчетам сотрудников полиции, именно столько времени умирал афроамериканец Джордж Флойд, из-за смерти которого и начались бунты и протесты.

Как объяснили представители канала Nickelodeon, подобный перформанс стал знаком поддержки протестующих. Как именно отреагировали дети на подобное решение телеканала, пока неясно.

For #BlackOutTuesday, Nickelodeon social media will be on pause as we reflect on recent events. Our focus will be on building community, taking action, and sparking real change in the fight against racial injustice. pic.twitter.com/wYJOl8TrZ6

— Nickelodeon (@Nickelodeon) June 2, 2020