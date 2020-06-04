«Где ты?»: кинозвезда Дуэйн Джонсон призвал президента Трампа к действию

4 июня популярный голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон опубликовал в социцальных сетях видео, на котором он обращается не абы к кому, а напрямую к президенту США Дональду Трампу. Поводом, вполне ожидаемо, стали беспорядки в стране, вызванные смертью темнокожего мужчины Джорджа Флойда во время его задержания полицейскими в Миннеаполисе. Расистский скандал бушует в США уже больше недели. Митинги и акции протеста отвлекли американцев даже от коронавируса. Во всей этой трагической ситуации, по мнению кинозвезды, не слышно голоса президента, который взял бы все под контроль.

«Где ты? Где наш лидер? — начинает Джонсон свое обращение. — Где наш лидер в это время, когда наша страна опускается на колени, прося, умоляя, страдая, злясь, разочаровываясь, просто желая, чтобы ее услышали?»

Актер говорит, что ждет заверений от лидера страны в том, что он услышал свой народ и сделает все, что в его силах, для перемен в обществе и достижения равенства.

Любопытный факт: видео Джонсона длится восемь с половиной секунд, примерно столько же полицейский давил ногой на шею Джорджа Флойда в роковой день 25 мая. И хотя актер не называет имя Трампа, ни у кого не остается сомнений, что «Скала» обращается именно к нему.

Также в ролике Дуэйн обращается к тем, кто поддерживает движение All Lives Matter («Все жизни имеют значение»), отмечая сейчас поддержка нужна именно темнокожему населению Америки. В этом он солидарен с коллегой Эштоном Кутчером, который опубликовал свою эмоциональную речь за день до Джонсона.

Добавим, как пишет Variety, Дональд Трамп опубликовал в социальных сетях несколько комментариев о протестующих и мародерах, которые вышли на улицы городов, но его высказывания были широко раскритикованы другими политиками и знаменитостями.