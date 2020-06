Создатели сериалов про полицию поддержали протестующих в США

Пока протесты в США набирают обороты, звезды шоу-бизнеса и актеры все чаще начинают открыто поддерживать протестующих. Так создатели популярных полицейских сериалов тоже высказали свое мнение о проблеме и даже взяли на себя часть вины и ответственности за происходящий на улицах беспредел.

Так, сценарист проекта «Дефективный детектив» Том Шарплинг попросил создателей сериалов о сотрудниках полиции признать, что за долгие годы их проекты показывали образ полицейских неправильным. Добродушные парни, защищающие закон, — это не совсем то, что происходит в реальной жизни.

If you — as I have — worked on a TV show or movie in which police are portrayed as lovable goofballs you have contributed to the larger acceptance that cops are the implicitly the good guys. Most shows dont portray the brutal shit — much less the racism — that goes on daily. 1/3

— scharpling (@scharpling) June 1, 2020