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Создатели сериалов про полицию поддержали протестующих в США

По мнению сценариста Тома Шарплинга, не стоило телепроектам создавать образ добрых полицейских.

Создатели сериалов про полицию поддержали протестующих в США
Кадр из сериала "Дефективный детектив". Фото: USA Network

Пока протесты в США набирают обороты, звезды шоу-бизнеса и актеры все чаще начинают открыто поддерживать протестующих. Так создатели популярных полицейских сериалов тоже высказали свое мнение о проблеме и даже взяли на себя часть вины и ответственности за происходящий на улицах беспредел.

Так, сценарист проекта «Дефективный детектив» Том Шарплинг попросил создателей сериалов о сотрудниках полиции признать, что за долгие годы их проекты показывали образ полицейских неправильным. Добродушные парни, защищающие закон, — это не совсем то, что происходит в реальной жизни.

Напомним, 25 мая во время задержания чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе сотрудник полиции случайно задушил его в процессе ареста. Подобный поступок вызвал волну бунтов и насилия, которые продолжаются в стране до сих пор. Протестанты громят дома и автомобили, пытаясь добиться справедливости по отношению к представителям различных слоев общества.

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