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«Было много сложностей»: Николаев не смог построить семью с Поверенновой и Овсиенко

По словам киноактера, он искренне любил и актрису, и певицу.

«Было много сложностей»: Николаев не смог построить семью с Поверенновой и Овсиенко
Николаев рассказал о романах с Поверенновой и Овсиенко/http://globallookpress.com/

Актер Валерий Николаев, известный по различным фильмам и сериалу «День рождения Буржуя», в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил свои романы с актрисой Дарьей Поверенной и певицей Татьяной Овсиенко.

Валерий Николаев и Дарья Повереннова. Фото
Валерий Николаев и Дарья Повереннова. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Наши отношения с Дашей начались во время съемок второго «Буржуя», когда она рассталась со своим супругом, хотя пресса писала, что я увел ее из семьи. К тому времени мы уже развелись с моей второй женой Ириной Апексимовой. Наверное, мы могли стать семьей с Дашей. Но сложилось так, как сложилось».

Валерий Николаев
Валерий Николаев и Татьяна Овсиенко. Фото
Валерий Николаев и Татьяна Овсиенко. Фото: кадр из программа «Судьба человека»

Как отметил актер, вскоре в его жизни появилась певица Татьяна Овсиенко.

«Она фантастический человек. Беспредельной искренности. Это, конечно, какая-то фантастика. Это все надо ценить», — сказал он.

Их роман с яркой исполнительницей в итоге продлился пять лет, но не привел к свадьбе.

«Было много сложностей. У нее, и у меня. Постепенно наши обсуждения и взгляды на вещи, которые являются важными в жизни, начинали расходиться. У нас был разный график. Гастроли у нее. Спектакли у меня. Все привело к расставанию», — заявил актер.

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