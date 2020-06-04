«Было много сложностей»: Николаев не смог построить семью с Поверенновой и Овсиенко

По словам киноактера, он искренне любил и актрису, и певицу.

Актер Валерий Николаев, известный по различным фильмам и сериалу «День рождения Буржуя», в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил свои романы с актрисой Дарьей Поверенной и певицей Татьяной Овсиенко.

«Наши отношения с Дашей начались во время съемок второго «Буржуя», когда она рассталась со своим супругом, хотя пресса писала, что я увел ее из семьи. К тому времени мы уже развелись с моей второй женой Ириной Апексимовой. Наверное, мы могли стать семьей с Дашей. Но сложилось так, как сложилось». Валерий Николаев

Как отметил актер, вскоре в его жизни появилась певица Татьяна Овсиенко.

«Она фантастический человек. Беспредельной искренности. Это, конечно, какая-то фантастика. Это все надо ценить», — сказал он.

Их роман с яркой исполнительницей в итоге продлился пять лет, но не привел к свадьбе.