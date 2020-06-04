«Было много сложностей»: Николаев не смог построить семью с Поверенновой и Овсиенко

Актер Валерий Николаев, известный по различным фильмам и сериалу «День рождения Буржуя», в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил свои романы с актрисой Дарьей Поверенной и певицей Татьяной Овсиенко.
«Наши отношения с Дашей начались во время съемок второго «Буржуя», когда она рассталась со своим супругом, хотя пресса писала, что я увел ее из семьи. К тому времени мы уже развелись с моей второй женой Ириной Апексимовой. Наверное, мы могли стать семьей с Дашей. Но сложилось так, как сложилось».
Как отметил актер, вскоре в его жизни появилась певица Татьяна Овсиенко.
«Она фантастический человек. Беспредельной искренности. Это, конечно, какая-то фантастика. Это все надо ценить», — сказал он.
Их роман с яркой исполнительницей в итоге продлился пять лет, но не привел к свадьбе.
«Было много сложностей. У нее, и у меня. Постепенно наши обсуждения и взгляды на вещи, которые являются важными в жизни, начинали расходиться. У нас был разный график. Гастроли у нее. Спектакли у меня. Все привело к расставанию», — заявил актер.