Замеры температуры и персонажи в масках: в Америке открывается первый кинопарк

5 июня в американском городе Орландо (Флорида) возобновит свою работу парк развлечений киностудии Universal. Похоже, что курортный бизнес в США реанимируется после долгого карантина, но опасность коронавируса все еще очень велика, поэтому подобные учреждения вводят строгие меры безопасности. Первый открывающийся кинопарк в стране выпустил видео о том, как он позаботился о здоровье своих посетителей. На его примере можно предположить, что ждет всю индустрию развлечений в ближайшие месяцы.

Судя по ролику, клиенты и сотрудники парка обязаны будут носить маски, все очереди будут разделены специальными маркерами на асфальте, чтобы люди не стояли близко друг к другу (не менее 2 метров), а на входе гостей ждет проверка температуры.

Также по всему парку можно заметить персонажей и мультфильмов «Скуби-Ду», «Спанч-Боб» и супергеройских фильмов, с надетыми на лицо защитными масками или соблюдающими дистанцию друг от друга, что уже является элементом пропаганды здорового поведения в период пандемии.

Universal Orlando is hosting a Team Member preview of the parks today. What do you think of the new meet and greet setup? Multiple characters at a safe distance. #TMFLTUinversal #UniversalOrlando #marvel #TheSimpsons #ScoobyDoo #SpongeBobSquarepants pic.twitter.com/GQWAKWsHbT

— John Marecek The Magic For Less Travel (@JohnMarecekTrav) June 1, 2020