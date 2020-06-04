«Мы двигались в разных направлениях»: Валерий Николаев вспомнил расставание с Ириной Апексимовой

Актриса родила ему дочь Дарью в 1994 году, но это не спасло их брак.

Актер Валерий Николаев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем втором браке. Его женой была известная актриса Ирина Апексимова. От этих отношений в 1994 году родилась дочь Дарья. Супруги были вместе 12 лет.

«Ира много работала в «Табакерке». В одной работе мы были задействованы вместе. В итоге мы сблизились. Через какое-то время решили пожениться. У нее, кстати, до меня был роман с актером Сергеем Векслером, но у них до свадьбы дело так и не дошло. Они остались друзьями. Но я не разрушал их отношения». Валерий Николаев

Как сказал актер, все в браке стало рушиться во время съемок второй части «Дня рождения Буржуя». Именно этот сериал принес актеру большую известность.

«Это были такие качели. Был момент, когда все хорошо, а порой случались между нами серьезные конфликты. У нас были разногласия, но мы всегда старались помогать друг другу», — заметил актер.

Вскоре Николаев и Апексимова поняли, что им не по пути.