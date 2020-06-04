Тайны синей планеты: «Аватар» может стать сериалом компании Disney

По информации СМИ, режиссер Джеймс Кэмерон уже ведет переговоры с компанией.

Долгожданное продолжение фильма «Аватар» может принести больше радости, чем рассчитывали поклонники хорошего кино. Судя по информации издания WeGotThisCovered, компания Disney и режиссер Джеймс Кэмерон задумались о совместном создании полноценного сериала про загадочную планету Пандора.

Все дело в том, что на фоне релиза нового стримингового сервиса HBO max сервис Disney+ ищет способы удержать свои лидерские позиции и аудиторию.

По словам источника журналистов, Джеймс Кэмерон также весьма заинтересован созданием сериала, но на данном этапе подробностей мало. Вероятно проект затронет временные рамки между первым и вторым фильмом, чтобы лучше объяснить зрителям, что происходило с героями.

Представители Disney пока никак не прокомментировали утечку информации. Напомним, недавно стало известно, что актер Дэвид Тьюлис присоединился к касту второго фильма и ему досталась роль одного из представителей расы На’ви.