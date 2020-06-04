«Выходит, мы паразитируем на трупе?»: Герман-младший обозначил проблемы российского кино

Российский режиссер Алексей Герман – младший написал в Facebook большой пост, в котором сравнил советский кинематограф и нынешний. Он отметил, что в СССР было сложно работать из-за цензуры, но энергетика процесса была другая, более живая, больше было энтузиастов.

Вспоминая зло советской системы, режиссер отметил и зло нынешних дней. По его словам, оно заключается в бесправии кинематографистов в своей отрасли, вымывание вкуса, намеренное упрощение всего и угасание веры.

«Что будет через несколько поколений. После нас. Смогут ли они вернуть наше кино в большой мир. Не как жест или крик, хорошую копию (что очень важно), а как еще и самобытный киноязык, мысль и эстетику. Нам долго объясняли, что глобализация будет выравнивать искусство. Это глупость. Так не будет», — написал Герман-младший.

Режиссер отметил, что нынешний кинематограф не знает ни своего зрителя, ни куда он сам идет. Успехи, которые в нем имеются — слишком скромные для такой большой страны, считает он. Алексей Алексеевич указал на то, что нынешние деятели гордятся фотографиями с иностранными звездами и строят бизнес-модели, однако коммерческие прорывы невозможны без творческих. А о том, как сделать отечественное кино лучше, люди не задумываются.

«Тогда надо сказать честно, что, раз советское кино было лучше, ракеты были лучше, образование было лучше, тогда выходит, что мы паразитируем на трупе? Так? Я не хочу. Мне так скучно жить», — резюмировал 43-летний режиссер.

Напомним, Алексей Герман – младший снял такие картины, как «Гарпастум», «Под электрическими облаками» и «Довлатов», награжден премиями «Ника», «Золотой лев» и другими.