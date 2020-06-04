«Мы купаться будем или нет?»: Анастасия Макеева продефилировала по дому в синем купальнике

Актриса Анастасия Макеева в Instagram опубликовала сразу несколько снимков, на которых она продефилировала в красивом синем купальнике по своему загородному дому.

По словам звезды, которая, судя по всему, безумно соскучилась по отдыху, сильно пострадавшая от пандемии коронавируса Италия уже открыла свои границы для туристов. Россия пока этого не сделала. Звезда думает, что купаться ей в этом году предстоит в Черном, а не Средиземном море.

«Короче, я пофантазировала, что я на море и поехала с любимым на Мальдивы. И вся такая хожу как дура в купальнике по дому. Кстати, второе фото — общий план. Короче, мы купаться будем или нет?» Анастасия Макеева

Напомним, что Анастасия Макеева ранее была замужем за музыкантом Глебом Матвейчуком. Детей в этом браке не родилось. Не так давно Матвейчук был в студии программы «Судьба человека» и подробно рассказывал, почему они с Макеевой расстались. По его словам, они оба занимались своими карьерами, поэтому у них и не получилось заиметь общих детей.