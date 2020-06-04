Актер Сет Роген выступил в защиту движения Black Lives Matter

Звезды Голливуда не остались в стороне от акций протестов, которые активно проходят в США. Напомним, все началось еще 25 мая, когда чернокожий Джордж Флойд из Миннеаполиса был случайно убит полицейским во время ареста. Это событие вызвало массовые митинги и грабежи, недовольные грабят магазины и жгут автомобили до сих пор.

Актер Сет Роген, известный по проекту «Интервью», высказал свое мнение по поводу проблемы и, разумеется, как и прочие его коллеги, поддержал протестующих. Артист полностью одобрил цели движения по защите афроамериканцев от произвола, а также опубликовал в своем личном аккаунте в Instagram фото с надписью Black Lives Matter. Он добавил, что если кого-то не устраивает эта фраза, то эти люди могут отписаться.

Когда комментаторы решили высказать свое мнение под постом, то Роган просто в грубой форме начал посылать куда подальше всех недовольных, таким странным образом отстаивая свою точку зрения.