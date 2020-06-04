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Эмма Уотсон поддержала протесты в США и разозлила своих поклонников

Актриса выложила три бесполезные фотографии в свой Instagram.

Эмма Уотсон поддержала протесты в США и разозлила своих поклонников
Эмма Уотсон. Фото: globallookpress

Исполнительница роли Гермионы в серии фильмов про Гарри Поттера вызвала негодование своих поклонников. Эмма Уотсон решила поддержать протестующих в США, но многим ее фанатам не понравилось, как именно она это сделала. Актриса выложила в своем личном аккаунте в Instagram три картинки, на которых изображены черные квадраты в белых рамках.

Однако ее подписчикам не понравилось, что по сути Уотсон не поделилась никакой полезной информацией, хотя могла бы рассказать о благотворительных фондах, помогающих пострадавшим американцам, ставшим жертвам полиции.

Чуть позже актриса выложила еще один пост, но вместо того, что бы объяснить свою точку зрения и приструнить недовольных, она просто извинилась. Уотсон написала, что понимает гнев своих подписчиков, а также разделяет их боль и будет всеми силами пытаться что-то изменить.

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