«Прелесть»: Петров показал подросшего питомца, которого взял из приюта

Популярный актер, звезда лучшего полнометражного фильма «Текст» по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения Александр Петров в своем Instagram редко делится с поклонниками новостями из жизни. Но все же кое-какую информацию о себе любимец миллионов рассекретил в этой соцсети: например, какой подарок он сделал возлюбленной Стасе Милославской на день ее рождения. Это милый пушистый котенок, которого актер взял у зооволонтеров, спасших животное на стройке.

Времени с момента подарка прошло довольно много, и вот известный «отец» Саманты – так хозяева назвали питомицу — показал, как она выросла. Петров поделился с подписчиками забавным снимком кошечки.

«Без комментариев. Легендарно. Саманта» — подписал фото хозяин.

В кадре спящая малышка очень мило вытянулась по струнке, чем умилила многих комментаторов под публикацией.

«О боже!», «На статуэтку «Оскар» похоже», «Прелесть», «Милашка», «Мне нравится её улыбочка и «потягушки», «Солнышко такое милое», «Красотка», «Саманта вся в хозяина- талант», — написали подписчики.