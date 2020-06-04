Найдите надежную комнату: Шэрон Стоун объяснила, что нужно делать, если в дом ворвутся мародеры

Актриса Шэрон Стоун не осталась в стороне от акций протестов, которые захватили Америку. Однако в отличии от многих своих коллег по сцене, звезда не спешит отправляться на баррикады и протестовать на улицах. Вместо этого Стоун в своем личном аккаунте в Instagram записала обращение для подписчиков, в котором объяснила, как правильно поступить, если в их дом ворвались мародеры.

Актриса считает, что нужно выбрать самую безопасную комнату и запереться в ней, при этом следует заранее позаботиться о запасах еды и воды, а также лекарств. И разумеется, не забыть о средствах связи, чтобы успеть позвонить в полицию.

Стоит отметить, что не все подписчики звезды оценили ее советы, а многие даже написали, что бояться нужно не мародеров, а сотрудников полиции. Однако вовсе не полицейские в данный момент крушат магазины и сжигают автомобили.