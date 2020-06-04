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«Это была студенческая сага»: Валерий Николаев вспомнил неудачный брак с актрисой Натальей Пироговой

Пара была вместе на протяжении нескольких лет в восьмидесятых годах прошлого века.

«Это была студенческая сага»: Валерий Николаев вспомнил неудачный брак с актрисой Натальей Пироговой
Николаев объяснил, почему расстался с Пироговой/http://globallookpress.com/

Актер Валерий Николаев, который прославился благодаря сериалу «День рождения Буржуя», в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал ведущему Борису Корчевникову о своем первом неудачном браке.

В середине восьмидесятых годов он был женат на актрисе Наталье Пироговой. Они вместе учились на актерском факультете Школы-студии МХАТ, где между ними и вспыхнули чувства.

«Она была моей однокурсницей. У нас как-то сразу возникла симпатия друг к другу. Потом я ушел служить в армию. Мы переписывались, она приезжала ко мне в часть. Потом начались сложности в наших отношениях. Я думал, что мы расстанемся. Встретившись опять, мы решили пожениться. Это была такая студенческая сага».

Валерий Николаев

Как отметил актер, их брак сгубили долгие репетиции в театрах, где они служили. Они стали редко видеться.

«В итоге мы приняли решение расстаться. Так жить было невозможно. Это был примерно через полтора года после нашей свадьбы», — сказал Валерий Николаев.

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