Киану Ривз и Алекс Уинтер виртуально поздравили выпускников с окончанием школы

Звезды Голливуда продолжают радовать своих поклонников пусть и не новыми фильмами, но знаками внимания и поддержки, которые так необходимы в период эпидемии коронавируса. Актеры Киану Ривз и Алекс Уинтер, исполняющие главные роли во франшизе «Билл и Тедд», решили поздравить выпускников школы Сан-Димаса с помощью современных технологий.

Пандемия не позволила школьникам достойно покинуть учебное заведение, так что знаменитости решили подбодрить детей перед их первым шагом во взрослый мир и записали послание, посмотреть его можно здесь.

Актеры посочувствовали выпускникам и пожелали им удачи в суровом взрослом мире, а также поздравили с окончанием школы и отметили, что футбольная команда из Сан-Димаса лучшая.

Выпускники позже поблагодарили актеров за их теплые слова.

Thanks Alex @Winter and Keanu Reeves for making our students day EXTRA speacial and thank you to @Kimbalow for getting them to wish our students well! #SDorDie https://t.co/qbyD14Xr01 pic.twitter.com/NY6fYfq06H

— San Dimas High (@SanDimasHS) June 3, 2020