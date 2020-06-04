«В семье растет актриса»: подросшая дочь Климовой сочинила свою сказку про принцессу

Белла Месхи сама придумала чудесную историю про любовь принца и принцессы.

Четырехлетняя дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи вновь удивила многих подписчиков своей матери своими творческими способностями. Белла отлично поет, читает наизусть стихотворения классиков, танцует, занимается гимнастикой.

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Плюс ко всему, малышка явно унаследовала актерский талант своих родителей. Но, как оказалось, девочка еще и умелая сочинительница. Возможно, сейчас мы наблюдаем рождение новой известной писательницы.

Оценить способности Беллы смогли подписчики Климовой в Instagram, где звезда опубликовала забавное видео. В кадре ее наследница рассказывает перед сном сказку о принцессе, сердце которой завоевывает принц с помощью красивых сапожек красного цвета. В конце этой душещипательной истории появляется ведьма и черт. Видео активно обсуждается пользователями Сети.

«В семье растет актриса», «Ну какая же душечка Белла!», «Что за прелесть эта девочка!» — прокомментировали кадры фолловеры.

Ранее мы писали о переживаниях Екатерины Климовой по поводу старшей дочери 18-летней Лизы. Актриса задумалась, что в современном мире девушкам сложно найти достойных женихов. Отметим, что у звезды «Бедной Насти» кроме двух дочек есть еще сыновья Матвей и Корней.