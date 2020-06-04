«В семье растет актриса»: подросшая дочь Климовой сочинила свою сказку про принцессу

Четырехлетняя дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи вновь удивила многих подписчиков своей матери своими творческими способностями. Белла отлично поет, читает наизусть стихотворения классиков, танцует, занимается гимнастикой.
Плюс ко всему, малышка явно унаследовала актерский талант своих родителей. Но, как оказалось, девочка еще и умелая сочинительница. Возможно, сейчас мы наблюдаем рождение новой известной писательницы.
Оценить способности Беллы смогли подписчики Климовой в Instagram, где звезда опубликовала забавное видео. В кадре ее наследница рассказывает перед сном сказку о принцессе, сердце которой завоевывает принц с помощью красивых сапожек красного цвета. В конце этой душещипательной истории появляется ведьма и черт. Видео активно обсуждается пользователями Сети.
«В семье растет актриса», «Ну какая же душечка Белла!», «Что за прелесть эта девочка!» — прокомментировали кадры фолловеры.
Ранее мы писали о переживаниях Екатерины Климовой по поводу старшей дочери 18-летней Лизы. Актриса задумалась, что в современном мире девушкам сложно найти достойных женихов. Отметим, что у звезды «Бедной Насти» кроме двух дочек есть еще сыновья Матвей и Корней.