«Жизнь налаживается!»: Меньшова порадовалась открытию салонов красоты в Подмосковье

Киноактриса и телеведущая посмеялась над журналистами, которые упрекали ее за «отращенные на карантине бока».

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова в Instagram порадовалась, что в Подмосковье пандемия коронавируса пошла на спад, что позволило властям сделать определенные поблажки предпринимателям. К примеру, после нескольких месяцев простоя стали открываться салоны красоты. Мужчины в ближайшее время наконец-то смогут элементарно подстричься, а дамы — навести красоту.

«В Подмосковье открылись салоны красоты! А завтра наступит тепло. Обещают. В общем, жизнь налаживается!» Юлия Меньшова

Юлия Меньшова также посмеялась над журналистами. Дело в том, что, как считали представители средств массовой информации, на самоизоляции звезда набрала лишние килограммы. Акулы пера в своих материалах стали поддевать актрису, на что она обратила внимание.

«Несмотря на мои «отращенные бока», за которые с такой радостью уцепились всякие СМИ, оповещая, мол, «растолстевшая Меньшова обратилась к подписчикам». Все не так уж и плохо. А вы как поживаете?» — задала она вопрос своим многочисленным пользователям.

В комментариях многие фанаты Меньшовой отметили, что телеведущая, как всегда, в отличной форме. Они попросили не слушать журналистов, сочиняющих всякие нелепицы. «Юля, вы как всегда, хороши. Не верьте слухам», «Где бока-то? Стройная, как всегда. Лебединая шея», «Ваш беспорядок на голове и отсутствие макияжа отнимают, как минимум, лет десять, а то и все пятнадцать», — заметили пользователи.