Александр Невский закончил фильм с дочерью Ван Дамма в главной роли

Российский актер и режиссер Александр Невский выступил продюсером фильма In Dreams, над которым работал вместе с голливудским коллегой Эриком Бреннером. По его словам, этот триллер является большим кинодебютом для 29-летней Бьянки Бри — дочери легендарного Жана-Клода Ван Дамма. До этого девушка снималась, в основном, в небольших ролях в фильмах своего отца, но в новой картине ей досталось место главной героини.

«Она взяла у Жан-Клода все самое крутое, что есть в его распоряжении. У нее внешность модели, у нее мускулатура фитнес-модели, у нее виртуозное владение боевыми искусствами. Отец с ней занимался с самого раннего детства», — цитирует Невского портал «Новости кино».

Российский специалист отметил, что у девушки есть все шансы стать полноценной кинозвездой. Главную роль в этом триллере она получила не из-за звездного родителя, а потому что сама «потянула» персонажа.

Он рассказал, что съемки In Dreams были закончены до эпидемии коронавируса, а в мае уже был завершен монтаж картины. Продюсер собирается представить ее на Каннском кинорынке, который в этом году пройдет онлайн, но и не теряет надежду запустить ее в прокат на больших экранах. Скорее всего, в России фильм выйдет под названием «Темные мечты».