Еще одна книжная серия автора «Дневников вампира» получит экранизацию

Компания Warner Bros. Television собирается экранизировать серию романов «Запретная игра» американской писательницы Лизы Джейн Смит, известной по книгам «Дневники вампира». Как сообщает Deadline, по данному произведению снимут сериал. На данный момент продюсеры находятся в поиске сценариста.

«Запретная игра» — это книжная трилогия ужасов 1994 года, героями которой являются семеро подростков. Словно в «Джуманджи», они борются с таинственной игрой, забрасывающей их в параллельные миры, где можно погибнуть или остаться навсегда. По сюжету девушка по имени Дженни сначала активно бьется за то, чтобы спасти своих друзей, а потом начинает влюбляться в юношу, который задает правила коварной игры.

Добавим, что ранее Warner Bros. Television экранизировала «Дневники вампира» Лизы Джейн Смит на восемь сезонов, а затем еще одно ее произведение — «Тайный круг» — на один сезон.