В российский прокат вышел триллер о многоженстве «Приди ко мне»

Фильм расскажет о секте, в которой живут несколько женщин и один мужчина.

В первую неделю июня в российский онлайн-прокат вышел снятый в Ирландии триллер «Приди ко мне» польского режиссера Малгожаты Шумовской. Картина балансирует между драмой и ужасами, богата символизмом и религиозным подтекстом. Также стоит отметить, что она достаточно кровавая.

В центре сюжета некий Пастырь, которого играет Михиль Хаусман (Даарио Нахарис в «Игре престолов»). Мужчина живет в лесу вместе со своим семейством, которое состоит из одних женщин. Он для них и отец, и муж. Когда девочки вырастают, то становятся супругами для своего духовного наставника. Выходить из леса им строго запрещается. Но однажды в этот семейный «рай» вторгаются люди из внешнего мира — полицейские прогоняют «паству» с насиженного места, и герои фильма уходят в скитания. В этот момент одна из дочерей (Рэффи Кэссиди) решает вырваться из мира, придуманного отцом.

Мировая премьера картины состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2019 года. В Америке фильм был выпущен в начале апреля 2020-го.