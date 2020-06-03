Накачался и сохранил роль: Джейкоба из «Сумерек» мог сыграть другой актер

28-летний американский актер Тейлор Лотнер наиболее известен ролью оборотня Джейкоба Блэка в вампирской саге «Сумерки». Однако он не единственный парень, который претендовал на эту роль. К моменту начала съемок литературные романы, которые послужили первоисточниками для кинофраншизы, уже были очень популярны в Америке, поэтому многие молодые актеры интересовались ролями в данном проекте.

Для первого фильма выбрали Лотнера, но когда начали планировать вторую картину, было решено, что, раз персонаж станет оборотнем, то ему нужен более крутой внешний вид и мускулистое тело. Как сообщает портал Screen Rant, режиссер Крис Вейц планировал заменить Тейлора на певца Майкла Копона, звезду сериала «Могучие рейнджеры». Последний выглядел более грозно, но имел маловато опыта в большом кино. «Сумерки» могли стать для него настоящим прорывом в актерской карьере, и артист уже начал готовиться к роли. Однако Лотнер много тренировался, набрал мышечную массу и сохранил за собой место Джейкоба на все последующие фильмы.

Также сообщается, что на эту роль пробовался молодой актер и музыкант Тайлер Пози. В «Сумерки» он не прошел, зато потом сыграл оборотня в телесериале «Волчонок», который сделал его известным.

Добавим, что Тейлор Лотнер не особо удачно воспользовался популярностью вампирской саги. По сравнению с Робертом Паттинсоном и Кристен Стюарт, его дальнейшая фильмография смотрится достаточно скудной.