Спецэффекты как в кино: Иван Дорн получил суперспособности в новом клипе

В среду, 3 июня, у певца Ивана Дорна вышел новый клип под названием Wasted. Главная особенность видео сразу бросается в глаза — артист в этом ролике нарисован с помощью компьютерной графики. Это позволяет ему не только динамично плясать в кадре, но и покрывать себя огнем, стрелять молниями из рук, летать и телепортироваться в пространстве, как супергерою в современном кино.

Рисовка настолько впечатляющая, что даже не сразу заметно: на экране 3D-модель Дорна. Однако это все же работа художников. В описании к ролику на YouTube расписано, что созданием прически, тела, одежды персонажа, а также спецэффектов занимались разные специалисты. Всего около 15 человек.

В съемке была использована технология захвата движения, то есть танцы персонажа действительно выполнял Дорн, весь обвешенный датчиками. Позже компьютерщики собрали эти данные и на их основе нарисовали данный ролик. Тот же принцип работает в абсолютном большинстве современных фантастических и экнш-фильмов.