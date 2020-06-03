Денис Драгунский объяснил, почему любовь к Чебурашке — не повод создать премию Успенского

Всемирную популярность персонажа, необходимо разделить между писателем и мультипликатором, который оживил его на экране.

69-летний писатель и публицист Денис Драгунский высказал свою позицию в скандале об Эдуарде Успенском и премии, которую хотели назвать в его честь. Напомним, недавно дочь создателя Чебурашки, кота Матроскина и братьев Колобков — Татьяна Успенская — неожиданно выступила против того, чтобы награде в области детской литературы дали имя ее отца. Женщина рассказала, что в своей семье писатель был настоящим тираном и даже бил детей.

После ее заявления российская интеллигенция разделилась на два лагеря: одни встали на защиту Успенского, другие поддержали позицию его дочери.

3 июня Драгунский написал пост в Facebook, в котором подчеркнул, что он против имени Успенского в названии премии. Однако, как признался публицист, на его позицию влияют не слова Татьяны и не взаимосвязь домашней тирании с талантом писателя. Литератор отметил, что главный довод сторонников Успенского — это народная любовь к его персонажам, например, крокодилу Гене и Чебурашке.

«Но этих любимых друзей любят, прежде всего, как героев знаменитых мультфильмов. Любят (в отличие от стихов, скажем, Маршака или Остера) — не как «слова», а как визуальные образы, — пишет Драгунский. — Как кукол. Как картинки. А эти образы создал знаменитый художник-мультипликатор Леонид Шварцман. Он их нарисовал, вылепил и дал им жизнь в мультфильмах Романа Качанова».

Публицист пояснил свою позицию одним некрасивым поступком, который Успенский совершил уже в 2000-ых годах, — он зарегистрировал на себя визуальные образы персонажей мультфильмов, хотя художник Шварцман все еще жив (в августе ему исполняется 100 лет). По мнению Драгунского, это действие характеризует писателя, скорее как ловкого бизнесмена и, в лучшем случае, соавтора любимых детьми героев. В виду этого довод о создании Успенским Чебурашки уже не выглядит таким сильным.