5 июня в Сети состоится премьера двух триллеров 2020 года

Пока большинство кинотеатров по всему миру закрыто, премьеры западных фильмов продолжают выходить онлайн.

5 июня на стриминговом сервисе Hulu появится драма «Ширли», повествующая о жизни писательницы Ширли Джексон (1916-1965), роль которой исполнила Элизабет Мосс. Фильм был представлен на кинофестивале «Сандэнс», где получил множество восторженных отзывов. Добавим, что главная героиня была известна, как автор ужасов, под ее влиянием в свое время оказался и Стивен Кинг.

В этот же день в интернете по запросу должен стать доступен триллер «Бекки». По сюжету, 14-летняя девушка приезжает вместе с отцом отдохнуть в домик у озера. К несчастью для них в этом же месте решает укрыться группа беглых преступников под предводительством настоящего садиста. Хотя нет, это зекам не повезло, потому что главный монстр картины — главная героиня.

Премьера фильма должна была состояться на кинофестивале «Трайбека» в апреле 2020 года, но мероприятие было отложено из-за пандемии коронавируса. Роль девочки играет юная Лулу Уилсон, снимавшаяся в ужасах «Избави нас от лукавого», «Уиджи. Проклятие доски дьявола» и «Проклятие Аннабель: Зарождение зла».