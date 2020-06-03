Сказка навсегда: Дэниел Рэдклифф не забывает своих коллег по «Гарри Поттеру»

Исполнитель главной роли в популярной киносерии с ужасом осознал, что старость все ближе.

Серия книг и фильмов «Гарри Поттер» уже давно стала настоящей легендой среди детей нулевых, а актеры Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон всегда будут ассоциироваться со своими персонажами. Журналисты издания Mirror связались с исполнителем роли Гарри Поттера и поинтересовались, как сложилась дружба актеров спустя много лет после выхода последнего фильма о мире магии.

Дэниел Рэдклифф заверил представителей СМИ, что он продолжает дружить со своими товарищами по съемочной площадке, хотя сейчас они уже совсем не так близки, как были когда-то. Совсем недавно у Руперта Гринта родилась дочка и Рэдклифф сразу же направил счастливым родителям свои поздравления.

Актер с небольшой грустью объяснил, что осознание возраста и скорости летящего времени его не особо радует и он начинает чувствовать себя старым.