Родина осталась без супергероев: Сарик Андреасян отдал «Защитников» за долги

Режиссер Сарик Андреасян отдал супергеройский блокбастер «Защитники» за долги. Как сообщает интернет-канал Mash, создатель картины заложил свое творение банку БКФ еще в 2015 году, обещав выкупить позже, но так и не сделал этого. А деньги были очень нужны кинодеятелю, так как свой проект он снимал на средства Фонда кино, и их нужно было возвращать. Как назло, в финансовом плане фантастический боевик не оправдал вложенных в него миллионов. Да и критики сочли его неудачной калькой Голливуда.

Напомним, сюжет рассказывал о четырех бойцах с суперспособностями, которых породила советская программа по созданию сверхчеловека. Спустя годы они объединяются, чтобы противостоять злому гению из своего прошлого, захватившему Москву с помощью порабощенной военной техники и армии клонов. Фильм вышел в День защитника Отечества и взял на себя роль первой супергеройской картины российского кинематографа? Но отзывы о нем оставляли желать лучшего. Как иронизирует Mash в своей новости, боевик оказался не нужен даже своему создателю.

Кстати, таким же образом Сарик Андреасян заложил в банк и другие фильмы своей кинокомпании, такие как «Непрощенный», «Чемпионы-2» и «Временные трудности».