Актер из «Сумерек» умер от передозировки наркотиков

30-летнего Грегори Тайри Бойса и его девушку нашли мертвыми у него дома.

Стражи порядка Лас-Вегаса огласили причину смерти молодого актера Грегори Тайри Бойса, который снимался в «Сумерках». Напомним, 13 мая мужчину и его девушку нашли мертвыми в спальне у него дома.

Как сообщает The Hollywood Reporter, 1 июня коронер округа Джон Фуденберг заявил, что причиной смерти пары стало употребление наркотиков. Конкретно, кокаина и препарата фентанил. Офицеры полиции не нашли в доме следов насилия, зато на комоде были обнаружены следы белого порошка. Происшествия было квалифицировано как несчастный случай, связанный с отравлением сильнодействующими веществами.

Грегори Тайри Бойс сыграл водителя Тайлера Кроули в фильме «Сумерки» 2008 года. Это была его единственная роль в большом кино. На момент смерти мужчине было 30 лет, его девушке Натали Адепою — 27. У актера осталась 10-летняя дочь.