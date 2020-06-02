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Звездный гость

Студия Paramount собирается экранизировать комикс «Убить их всех»

На место режиссера рассматривается малоизвестная Виктория Махоуни.

Студия Paramount собирается экранизировать комикс «Убить их всех»
Виктория Махоуни. Фото: globallookpress.com

Американская актриса и режиссер Виктория Махоуни, которая руководила вторым подразделением съемок фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход», может получить свой первый крупный самостоятельный проект. Как сообщает The Hollywood Reporter, женщина ведет переговоры со студией Paramount об экранизации комикса Кайла Старкса «Убить их всех» 2017 года.

Первоисточник рассказывает о жаждущей отмщения женщине-киллере и пьющем полицейском, которые объединяются, чтобы победить крупного криминального босса. У последнего немало прислужников, поэтому путь главных героев щедро омыт кровью. Графический роман отсылает читателей к боевикам 90-х, а вот каким будет его экранизация, пока не известно.

Проектом занимаются продюсеры фильмов «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» и «Черепашки-ниндзя». Сама Махоуни начала свою карьеру 30 лет назад и снималась в основном на второстепенных ролях. В 2011 году состоялся ее режиссерский дебют в виде малоизвестного фильма «Крик в небеса» с Зои Кравиц. После этого Виктория в основном занималась съемкой эпизодов сериалов, правда, среди них были «Анатомия страсти», «Отбросы» и другие знаменитые шоу. Работа над «Звездными войнами» пока что самый крупный ее проект.

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