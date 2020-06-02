Регулярные тесты и специалист по CoViD: как теперь будут работать американские киностудии

Американский Комитет по безопасности труда разработал рекомендации для киностудий по съемке фильмов в период эпидемии коронавируса. Документ в 22 страницы был доставлен 1 июня губернатору Нью-Йорка, на очереди губернатор Калифорнии и Департамент здравоохранения Лос-Анджелеса, сообщает Variety.

Среди рекомендаций регулярное тестирование съемочной группы на CoViD-19 и соблюдение социальной дистанции.

«Физическое дистанцирование предполагает постоянное расстояние не менее 6 футов (почти 2 метра. — Прим. авт.) до любого другого человека, за исключением случаев, когда это несовместимо с рабочими обязанностями. Состав и команда должны избегать собираться в группах. Когда это возможно, разделите рабочую площадь на зоны», — говорится в документе.

Актерам рекомендуется носить средства индивидуальной защиты и пользоваться как можно меньшим числом визажистов и стилистов. Также на площадке должен появиться отдельный сотрудник, следящий за соблюдением норм эпидемической безопасности. Он же будет мерить всей команде температуру и следить за другими симптомами.

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Напомним, некоторые страны мира уже открыли границы, чем тут же начали пользоваться съемочные группы. Джеймс Кэмерон, например, вернулся в Новую Зеландию для продолжения съемок нового «Аватара».