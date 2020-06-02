Атака коронавируса: кинобизнес по всему миру продолжает нести огромные убытки

Закрытие кинотеатров и неопределенность, созданная эпидемией коронавируса, окажут разрушительное влияние на кассовые сборы, сообщает издание Variety. По мнению экспертов, выручка от продажи билетов сократится вдвое, упав с $11,4 млрд в 2019 году до $5,5 млрд в 2020 году. Это падение на 52%, и все может стать еще хуже, если кинотеатры не откроются в июле, а также если летние блокбастеры, такие как «Довод» и «Мулан» все же перенесут на более поздний срок.

Эксперты отмечают, что студиям, стоящим за этими дорогими фильмами, может быть крайне трудно, если крупные рынки, такие как Нью-Йорк, Сан-Франциско и Лос-Анджелес, не разрешат кинотеатрам принимать гостей. Дебют «Довода» запланирован на 17 июля, а премьера «Мулан» должна состояться 24 июля.