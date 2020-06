Режиссер «Новых мутантов» хочет сделать полноценную трилогию

Режиссер фильма «Новые мутанты» Джош Бун надеется, что сможет снять к своему многострадальному творению два продолжения фильма и реализовать эту историю в виде трилогии.

Напомним, премьеру этого супергеройского фильма из вселенной «Людей Икс» переносили несколько раз с 2018 года. Последняя дата релиза — 28 августа 2020-го. В картине снялись звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс и прославившаяся после «Сплита» Аня Тейлор-Джой. Эта история должна была отойти от приевшихся команд профессора Ксавье и Магнето и, как следует из названия, рассказать о новых мутантах, причем добавить в повествование элементы хоррора.

Однако этот фильм должен был стать и последним в самостоятельно киновселенной «Людей Икс», потому что после провала «Темного феникса» мутанты из комиксов должны были перекочевать в фильмы Marvel. Но у создателя картины, похоже, другие планы.

Ultimately, after all this time, I was able to make MY #NewMutants film, and I'm am proud of it. What I'm hoping for now is that it will be successful enough so the studio will allow me to complete a trilogy. I've got all planned out. — Josh Boone for @SFXmagazine pic.twitter.com/QW5Q97GgEF

