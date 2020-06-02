Классика 90-х: на Первом канале планируется день-посвящение дилогии «Брат» и ее создателям

Хотя многие жители России считают картину «Брат-2» легендарной и даже культовой, особенно для своего времени, сам ее создатель Алексей Балабанов предпочитал ругать свое детище, иногда даже максимально бранными словами. С такой оценкой сложно не согласиться, особенно если сравнивать сиквел с первой частью, которая по всем параметрам была лучше, как по сюжету, так и по глубине проработки персонажей и окружающего героев мира. Однако именно «Брат» прошел мимо зрителей, а вот второй фильм настолько полюбился, что его расхватали на цитаты и анекдоты, а саундтрек до сих пор слушают до дыр.

Уже совсем скоро, 7 июня, на Первом канале состоится показ обоих фильмов, в 16:30 и 18:30. У зрителей появится еще один шанс выяснить, что же лучше: классическая история или ее продолжение. Также поклонников Сергея Бодрова ждет показ документального фильма «Сергей Бодров: «В чем сила, брат?»» (15:25), а фанаты творчества Алексея Балабанова смогут насладиться проектом «Найти своих и успокоиться» (23:10), который посвящен режиссеру. Как сообщает издание «Комсомольская правда», 5 июня на Первом канале состоится концерт, с легендарными композициями из фильмов.