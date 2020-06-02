«Прекрасная и суперталантливая»: влюбленный Цыганов показал всегда скромную Снигирь в дерзком образе

Влюбленный многодетный отец Евгений Цыганов в день рождения Юлии Снигирь обнародовал ее провокационный образ в латексе. 2 июня актриса отмечает 37-летие. Наблюдающие за жизнью знаменитости знают, что Снигирь в обычной жизни максимально лаконична и сдержанна в одежде, предпочитая классические комбинации и сдержанные тона.

Цыганов поспешил внести свою лепту и показал Снигирь с совсем другой стороны. Так, в кадре именинница появилась в латексной блестящей куртке с объемным воротником. Из-под верхней одежды также проглядывал кожаный верх, придающий Юле особую сексуальность. Острые черты лица подчеркивал яркий макияж сразу с двумя акцентами – на глазах и губах.

Распыляться на поздравления Евгений не стал, сопроводив снимок несколькими смайликами, намекающими, что сегодня у пары будет романтичный и страстный вечер. Поклонники же поспешили сказать Юле добрые слова. «Юля, красотка, будь счастлива», «Прекрасная и суперталантливая», «Ваша жена-очень красивая женщина! Перед ней невозможно устоять», — высказались они.