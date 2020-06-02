«Какая красота»: Юлия Снигирь предстала без макияжа и в бирюзовом платье в свой день рождения

Юлия Снигирь одна из самых привлекательных отечественных актрис и при этом одна из самых закрытых. О своей личной жизни девушка предпочитает не рассказывать. Лишь недавно она стала публиковать снимки со своим мужем Евгением Цыгановым. У пары есть четырехлетний сын Федор. Мальчика супруги тоже длительное время скрывали от общественности. Лишь этой весной влюбленные показали своего наследника.

Звезда сериала «Кровавая барыня» обладает эффектной внешностью. Хоть она предпочитает не оголяться, у нее стройная фигура, которую она подчеркивает костюмами и женственными платьями. 2 июня актриса празднует свой день рождения. В честь 37 летия она опубликовала свое новое фото. Девушка предстала без макияжа и в бирюзовом платье в цветочек. Юлия позировала у окна с букетом цветов. Она выглядела счастливой.

Поклонники принялись поздравлять артистку. Многих изумила природная красота Снигирь. У девушки фарфоровая кожа, которую редко можно увидеть, так как большинство девушек стараются обрести бронзовый загар. «Юля! С дем рождения, красота!», «С твоим днем! Пусть будет много любви!», «Платье и букет бомба», «Да ладно?! Думала меньше», «Фото называется — весна», «Божечки, какая красота», «Будьте всегда такой красивой и жизнерадостной», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что в копилке Юлии множество фильмов и сериалов, включая «Новый папа», «Страна Оз», «Кококо», «Распутин», «Обитаемый остров» и другие картины.