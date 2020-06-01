Коронавирус отступает: Великобритания открыла свои границы для съемочных групп

Все больше стран начинают возвращаться к нормальной жизни после эпидемии коронавируса и давать съемочным группам разрешения на работу. Так, вслед за Новой Зеландией и Чехией свои границы немного ослабила и Великобритания. Теперь съемочные группы могут вернуться на территорию страны и продолжить работы над фильмами и сериалами, сообщает The Guardian.

Напомним, пандемия застала врасплох и, в частности, остановила работу в Великобритании над «Бэтменом» Мэтта Ривза и третьей частью «Фантастических тварей». Компания Netflix в тех же локациях работала над вторым сезоном «Ведьмака», а Disney создавала киноверсию «Русалочки».

Власти страны установили особые меры, разработанные совместно с органами здравоохранения и работниками мира кино. Так что надлежащий уровень безопасности на съемочных площадках будет соблюден.