Приманки для зрителей: в Южной Корее выпустили скидочные купоны для привлечения людей в кинотеатры

Хотя коронавирус в стране отступил, люди как будто перестали ходить в кино.

В попытке вернуть общественность в кинотеатры, национальный орган поддержки кино в Корее начал предоставлять купоны на скидки. При покупке билета в кино купоны дают скидку около 60% от обычной стоимости билета. Схема стартовала в понедельник и будет работать до трех недель. Всего было выпущено 1,3 миллиона купонов, сообщает издание Variety.

Пользователи могут получить купоны с веб-сайтов трех крупнейших выставочных сетей из расчета два на человека в неделю. Кинотеатры в Корее были не первыми в Азии закрытыми из-за вспышки коронавируса, но число зрителей в стране начало уменьшаться уже в январе. В последующие месяцы были зарегистрированы самые низкие объемы прибыли в кинобизнесе.

Корейские кинотеатры вновь открылись, с социальными дистанционными мерами и бесконтактной работой, но число зрителей все еще остается низким. Это имеет значение не только для местных операторов, но и для голливудских студий и международных кинокомпаний. Корея традиционно имеет один из самых высоких в мире средних показателей посещаемости и является пятым по величине в мире рынком кассовых сборов.

Дистрибьюторы делают ставку на возвращение к нормальной жизни к середине лета.