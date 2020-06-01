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Дэвид Сандберг добавил лицо Супермена в фильм «Шазам»

Хотя режиссер постарался, результат все же порадует не всех поклонников супергероя.

Дэвид Сандберг добавил лицо Супермена в фильм «Шазам»
Кадр из фильма "Шазам". Фото: New Line Cinema

Режиссер Дэвид Сандберг явно не скучает в самоизоляции. Пока съемки всех проектов остановлены, он уже успел снять два короткометражных хоррора со своей супругой в главной роли, а также порадовать поклонников фильма «Шазам». Напомним, в сцене перед титрами на встречу с супергероем в школьную столовую приходит Супермен. Но есть одна проблема, на тот момент контракт Генри Кавилла на съемки уже истек, а показывать супергероя с лицом другого актера было бы крайне странно. В итоге получилось так, что персонаж не показывает свое обличье.

Сандберг решил исправить это недоразумение и показал свою версию концовки, в которой шея Супермена творит чудеса, а удивленный крик главного героя становится максимально оправданным.

По словам режиссера, многие поклонники проекта долго просили его добавить лицо Генри Кавилла, но он все же не уверен, что получилось достойно.

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