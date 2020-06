Дэвид Сандберг добавил лицо Супермена в фильм «Шазам»

Режиссер Дэвид Сандберг явно не скучает в самоизоляции. Пока съемки всех проектов остановлены, он уже успел снять два короткометражных хоррора со своей супругой в главной роли, а также порадовать поклонников фильма «Шазам». Напомним, в сцене перед титрами на встречу с супергероем в школьную столовую приходит Супермен. Но есть одна проблема, на тот момент контракт Генри Кавилла на съемки уже истек, а показывать супергероя с лицом другого актера было бы крайне странно. В итоге получилось так, что персонаж не показывает свое обличье.

Сандберг решил исправить это недоразумение и показал свою версию концовки, в которой шея Супермена творит чудеса, а удивленный крик главного героя становится максимально оправданным.

I know a lot of you asked for this but I’m not so sure this is an improvement. But hey, at least you can stop messaging me about it now. pic.twitter.com/Y4BdiJ2MjE

— David F. Sandberg (@ponysmasher) May 29, 2020