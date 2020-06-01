Художник Джефф Фрост обнародовал фотографии нового автомобиля для Бэтмена

Скульптур ранее работал над фильмами «Бэтмен против Супермена» и «Стражи Галактики – 2».

Поклонники фильмов о Бэтмене получили отдельный повод для радости. Художник и скульптор Джефф Фрост выложил в своем личном аккаунте в Twitter концепт модели нового транспортного передвижения супергероя. Напомним, в прошлых фильмах бэтмобиль напоминал скорее черный танк, созданный чтобы разрушать несчастный город. А вот в фильме Мэтта Ривза автомобиль выглядит более приближенным к реальности.

Concept Model Maker Jeff Frost posted some pictures of a model of #TheBatman's Batmobile on his website! pic.twitter.com/xHNkj6WYtv — The Batman (2021) dir. Matt Reeves 🦇 (@TheBatRobert) May 31, 2020

Ранее Фрост работал над такими известными супергеройскими проектами, как «Бэтмен против Супермена», «Стражи Галактики – 2» и многими другими. Стоит отметить, что художник вряд ли согласовывал показ такого важного элемента фильма с его создателем. Изначально Фрост выложил фотографии бэтмобиля на своем сайте, но спустя какое-то время удалил их.

Поклонники комиксов в комментариях к посту художника отмечают, что наконец-то автомобиль выглядит как средство передвижения, а не как массивный танк.