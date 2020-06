Художник Джефф Фрост обнародовал фотографии нового автомобиля для Бэтмена

Поклонники фильмов о Бэтмене получили отдельный повод для радости. Художник и скульптор Джефф Фрост выложил в своем личном аккаунте в Twitter концепт модели нового транспортного передвижения супергероя. Напомним, в прошлых фильмах бэтмобиль напоминал скорее черный танк, созданный чтобы разрушать несчастный город. А вот в фильме Мэтта Ривза автомобиль выглядит более приближенным к реальности.

Concept Model Maker Jeff Frost posted some pictures of a model of #TheBatman's Batmobile on his website! pic.twitter.com/xHNkj6WYtv

