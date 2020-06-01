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Джонатан Кимбл Симмонс подписал контракт на съемки в фильмах о Человеке-пауке

Актер отлично показал себя в сцене после титров проекта «Вдали от дома».

Джонатан Кимбл Симмонс подписал контракт на съемки в фильмах о Человеке-пауке
Кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома». Фото: Marvel

Актер Джонатан Кимбл Симмонс может появиться в следующем фильме о приключениях Человека-паука. Напомним, он уже показал себя в сцене после титров проекта «Вдали от дома» в роли вечно недовольного редактора издания Daily Bugle, который раскрыл всему миру настоящее имя супергероя. Журналисты издания Explore Entertainment поинтересовались, планирует ли актер продолжить сниматься в «Человеке-пауке».

Симмонс объяснил, что он уже подписал контракт сразу на несколько фильмов про супергероя, в каких-то ему могут подарить даже значительно больше экранного времени, но есть одно но. Именно студия будет решать, нужен ли персонаж в фильме, или можно обойтись без него.

Следующий фильм о Человеке-пауке не стоит ждать в ближайшее время, из-за коронавируса график съемок был серьезно изменен, а релиз отложили на более поздний срок.

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