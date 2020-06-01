Звезда Disney, ушедшая в порнобизнес, поделилась информацией о своей зарплате

Мейтленд Уорд прославилась тем, что бросила карьеру актрисы в фильмах компании Disney и ушла в порнобизнес. Многие осуждали подобный выбор, однако женщину все устраивает. Уорд дала интервью журналистам издания The Ringer в котором ответила на самый важный для многих вопрос, сколько же зарабатывает порноактриса в период пандемии коронавируса?

Готовьтесь завидовать, у Уорд есть аккаунт на специальном сайте, где она выкладывает откровенные фото и видео, доступные только по подписке. За одну подписку на месяц актриса получает восемь долларов, при этом сейчас у нее порядка 15 тысяч подписчиков. С помощью калькулятора понимаем, что Мейтленд зарабатывает около 120 тысяч долларов в месяц или более 8 миллионов рублей. При этом пандемия не только не ударила по ее бизнесу, но наоборот, увеличила аудиторию.