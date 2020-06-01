Подтвердилась взаимосвязь между фильмами «Довод» и «Начало»

Актер Джон Дэвид Вашингтон не стал отрицать, что картины Кристофера Нолана тесно переплетены друг с другом.

Вокруг нового фильма Кристофера Нолана «Довод» с самого начала разработки ходит много слухов. Один из самых популярных о том, что картина будет как-то связана с другой, не менее известной лентой режиссера — «Начало».

Исполнитель главной роли в новом фильме Джон Дэвид Вашингтон, ответил на вопросы журналистов издания Esquire и подтвердил, что связь между картинами точно есть.

Актер сообщил, что между «Доводом» и «Началом» очень много общего. Также он пошутил, что фильмы часто встречаются, вместе ходят на пикник и вообще, тесно связаны. Однако он заметил, что одна из картин живет в Европе, а другая в Калифорнии.

Разумеется, поклонники творчества Нолана тут же восприняли это как намек и еще больше поверили в то, что «Довод» это масштабное продолжение «Начала».