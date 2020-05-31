Пол Фиг снимет экранизацию всемирно известной серии книг «Школа добра и зла»

Всемирно известная серия книг «Школа добра и зла» наконец-то получит заслуженную экранизацию. Как сообщает издание Deadline, над проектом будет работать режиссер и сценарист Пол Фиг, который в 2016 году снял не самую удачную экранизацию «Охотников за привидениями». Сценаристами выступят Дэвид Маги и Лаура Солон.

«Школа добра и зла» это целая серия книг жанра фэнтези писателя Сомана Чайнани. Главными героинями истории стали две девушки по имени Софи и Агата, которые попадают в особую школу, где дети получают возможность стать героями либо злодеями из всемирно известных сказаний и легенд. При этом Софи в восторге от принцесс, тогда как Агата более мрачная. И разумеется, одна из подруг попадет в школу добра, а вторая в более злую версию учебного заведения. Очень похоже на упрощенную версию «Гарри Поттера», но фанатская база проекта огромна.

Информации об исполнителях главных ролей и дате выхода проекта пока нет.