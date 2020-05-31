Актер из сериала «Сверхъестественное» попал под обстрел во время акции протеста в США

Плохие новости из мира кино, в ходе акции протеста в Лос-Анджелесе сильно пострадал Кендрик Сэмпсон. Актер известен своими ролями в таких проектах, как «Как избежать наказания за убийство» и «Сверхъестественное». По словам Кендрика, он получил несколько ударов дубинкой, а также в него семь раз попали резиновыми пулями.

Акцию протеста против полицейского произвола в Миннеаполисе разогнали сотрудники спецслужб, сообщает издание Deadline. Как рассказал актер, все митингующие были без оружия, но против них все равно применяли спецсредства. Позже актер заявил в своем личном аккаунте в Twitter, что сотрудники полиции намеренно стреляли в него, однако журналисты придерживаются иной точки зрения и утверждают, что полицейские стреляли в землю, а резиновые пули просто рикошетили.

Напомним, акции протеста начались после случайной гибель 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. Тогда он скончался из-за действий сотрудника полиции.