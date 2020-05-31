Звезда реслинга Соня Девиль может стать главной актрисой сериала «Бэтвумен»

Судя по данным издания Wrestling Observer, новой главной героиней сериала «Бэтвумен» может стать Соня Девиль, начинающая звезда женского рестлинга. Напомним, ранее роль главного персонажа экранизации комикса исполняла Руби Роуз, но она решила уйти из проекта. Официальная причина — съемки оказались слишком затянутыми и у нее не остается времени на другие проекты. По неофициальной версии, актриса получила травму во время съемок одной из сцен проекта.

По данным журналистов, агентство Anderson Group Public Relations в данный момент активно занимается продвижением Сони Девиль на роль женской версии Бэтмена. Что из этого выйдет и пойдут ли кинобоссы на такой риск пока неизвестно, ведь актерского опыта у женщины нет совсем.