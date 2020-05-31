Кристофер Нолан отказался от старой традиции во время съемок «Довода»

Кристофер Нолан нарушил свою давнюю традицию совместного просмотра кинолент, вдохновивших его на создание нового фильма. Дело в том, что ранее перед началом съемок нового проекта режиссер обычно устраивал необычные кинопоказы. Нолан собирал буквально всех членов съемочной группы и показывал людям картины, которые стали для него вдохновляющими.

Но в случае с «Доводом» такого не произошло, сообщает издание Indiewire. По словам самого Кристофера, все когда-либо смотрели шпионские фильмы про Бонда или Джейсона Борна, так что нужда в кинопоказе отпала сама собой. Как объяснил режиссер, он хотел, чтобы во время работы над «Доводом» члены съемочной группы отталкивались от своих воспоминаний и ощущения от жанра, без каких-то конкретных примеров.

Сюжет нового фильма Кристофера Нолана все еще хранится в строгом секрете, однако в картине явно будет много элементов от шпионского боевика, а также манипуляции со временем. Релиз картины запланирован на середину лета, однако финальную точку поставит эпидемия коронавируса, если кинотеатры будут закрыты, то премьеру могут перенести.