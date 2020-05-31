Фанаты «Звездных войн» хотят увидеть режиссерскую версию третьего фильма

Новости о выходе в 2021 году режиссерской версии «Лиги Справедливости» взбудоражили всех фанатов хорошего кино. Многие решили, что сейчас самое время для релиза фильмов, которые были сильно урезаны для адекватного хронометража в кинотеатрах. Одним из таких проектов оказался фильм «Звездные войны: Месть ситхов».

Все дело в том, что в одном из своих интервью создатели картины отметили, что первоначально фильм должен был идти целых четыре часа, так что из него пришлось многое вырезать. Поклонники саги о далекой-далекой галактике решили создать петицию с требованием продемонстрировать полную версию третьего эпизода.

В данный момент документ подписали чуть более 20 000 человек, чего явно недостаточно для дорогостоящих работ по выпуску четырехчасового фильма. На петицию пока никак не отреагировали как представители Джорджа Лукаса, так и студии Disney.