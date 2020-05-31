Даррен Аронофски прочтет сказку «Крошечка-Хаврошечка»

Даррен Аронофски прочтет для детей сказку «Крошечка-Хаврошечка». Нет, всемирно известный режиссер не решил сменить деятельность, просто 1 июня, в День защиты детей, он присоединится к проекту «Сказки на дому». Помимо него сказки также будут читать Наталья Водянова, Чулпан Хаматова и Любовь Аксенова. Организатором проекта выступил музыкант Василий Зоркий.

Читать Аронофски будет на английском языке, но будут доступны и русские субтитры. Сам проект был организован с целью поддержать людей, находящихся в изоляции из-за коронавируса. Звезды кино и музыкальной сферы читают любимые с детства сказки на разных языках для своих поклонников по всему миру.

Послушать чтение Аронофски можно будет 1 июня в 12:00 по московскому времени в Instagram-аккаунте.